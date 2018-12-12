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4 yaşındaki çocuk babasını silahıyla vurdu

Adana'da tabancayla oynayan 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla babasını vurarak yaraladı.

İHA | 12.12.2018 - 23:51..
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Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K’nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.’ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.

4 yaşındaki çocuk babasını silahıyla vurdu VİDEO

4 yaşındaki çocuk babasını silahıyla vurdu

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