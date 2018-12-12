4 yaşındaki çocuk babasını silahıyla vurdu

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi 3808 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Z.K babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K’nın elinde bulunan tabanca bir anda ateş aldı.

EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Bunun üzerine emekli uzman çavuş olan baba Kerim K. yaralandı. Ailenin diğer fertleri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Kerim K. tedavi altına alındı. Kerim K.’ın durumunun ağırı olduğu öğrenildi.

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