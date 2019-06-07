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40 yıldır açılamayan kasasının şifresini bir turist çözdü

Kanada'da bir turist, ailesiyle ziyaret ettiği küçük bir müzede 40 yıldır açılamayan çelik kasanın şifresini ilk tahmininde buldu.

AA | 07.06.2019 - 08:03..
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Çelik kasa, Alberta eyaletine bağlı dört bin nüfuslu Vermilion kasabasındaki müzeye, sahibi el değiştiren bir otel tarafından 1970'lerde bağışlanmıştı.

İÇİNDEN RESTORAN SİPARİŞ FİŞLERİ ÇIKTI

Kasanın 1907'de satın alındığı söyleniyor. Şifresini kimse bilmediği için açılamayan kasada neler saklandığı yıllardır merak konusuydu. Kasadan 1970'li yıllara ait restoran sipariş fişleri çıktı.

Şifre uzmanlarından yardım isteyen müze yönetiminin bu çabaları sonuçsuz kalmıştı. Ziyaretçilerin de sürekli olarak kasanın şifresini denediği belirtiliyor.

40 yıldır açılamayan kasasının şifresini bir turist çözdü

"EĞLENCE OLSUN DİYE AÇMAYA ÇALIŞTIM"

Stephen Mills adlı turist, "eğlence olsun" diye kasayı açmaya çalıştı ve 20, 40 ve 60 sayılarını kullanarak başarıya ulaştı.

Kaynakçılık yaptığı belirtilen Mills, kasanın düğmesini üç kez saat yönünde (20), iki kez saat yönünün tersinde (40) ve sonra da bir kez tekrar saat yönünde (60) çevirerek buldu.

216 BİNDE BİR OLASILIK

Toronto Üniversitesi'nden, "Tahtaya Vur: Talih, Şans ve Her Şeyin Anlamı" adlı kitabın yazarı Jeffrey Rosenthal'e göre, kasanın şifresinin ilk seferde bilinme ihtimali 216 bin'de bir.

Rosenthal'in hesabı, şifrede 1'den 60'a kadar numaraların kullanıldığı varsayımına dayanıyor.

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