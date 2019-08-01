48 MP kameralı Vivo Z5 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, yeni orta seviye akıllı telefonu Z5'i Çin'de düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıttı. Geçtiğimiz mayıs ayında Çin'de tanıtılan Z5x modelinin biraz daha gelişmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Vivo Z5'in, detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

VIVO Z5 ÖZELLİKLERİ

6.39 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 çözünürlüğünde FULL HD+ AMOLED bir ekrana sahip Vivo Z5, gücünü Qualcomm Snapdragon 712 işlemcisinden alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile satışa çıkacak telefonda aynı zamanda 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı dahili depolama alanı bulunuyor.

48 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üçlü arka kurulumuna sahip Vivo Z5'in ön tarafında ise 32 megapiksellik tek bir kamera bulunuyor.

22.5W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olmasıyla şarj konusunda da sıkıntı yaratmayacak Vivo Z5, aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla da dikkat çekiyor.



VIVO Z5 ÇIKIŞ FİYATI

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı - 232 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 275 dolar

6 GB RAM + 256 GB depolama alanı - 290 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı - 334 dolar

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