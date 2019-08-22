48 MP kameralı Xiaomi Mi A3'ün Türkiye fiyatı belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, her ne kadar amiral gemisi akıllı telefonlar üzerinde çalışsa da giriş ve orta seviye bir telefon isteyen kullanıcıları için de çalışmalarına devam ediyor. Şirket, yeni giriş-orta seviye telefonu Mi A3 modelini temmuz ayında düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıtmıştı.

XIAOMI MI A3 ÖZELLİKLERİ

6,08 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran ile karşımıza çıkan Xiaomi Mi A3, gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 665işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise son zamanlarda görmeye alışık olduğumuz çoklu kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MPolmak üzere üç kamera bulunan Mi A3'ün ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla raflardaki yerini alacak ve 4030 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

Avrupa satış fiyatları:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 249 euro

4 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 279 euro

Türkiye satış fiyatı:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 2 bin 299 TL

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