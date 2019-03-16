Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler’in teknesine 5 yıl önce bir leylek kondu.

Güler’in, leyleğe balık vermesi ile aralarında bir bağ başladı.

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı VİDEO





BALIK VERİP BESLİYOR, LEYLEK HER YIL GELİYOR

Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler’in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler’in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre Güler'le birlikte yolculuk da yaptı.





''YILLARDAN BERİ SÜREN DOSTLUĞUMUZ VAR''

30 yıldır Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Güler, "Her sene olduğu gibi bu sene de leyleğimiz teknemize geldi. İnşallah bolluk, bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var" dedi.



