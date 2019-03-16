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5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı

Tunceli’de balıkçılık yapan Mustafa Güler’in 5 yıl önce balık vererek dostluk kurduğu leylek bu yıl da geldi.

DHA | 16.03.2019 - 16:46..
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Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler’in teknesine 5 yıl önce bir leylek kondu.

Güler’in, leyleğe balık vermesi ile aralarında bir bağ başladı.

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı VİDEO


BALIK VERİP BESLİYOR, LEYLEK HER YIL GELİYOR

Bu dostluk sayesinde leylek her yıl gelir gelmez ilk önce Güler’in teknesini ziyaret etmeye devam etti. Bu yıl da gelen leylek, Güler’in teknesine misafir oldu. Güler, leyleğe her yıl olduğu gibi yine balık ikram etti. Leylek, bir süre Güler'le birlikte yolculuk da yaptı.

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı

''YILLARDAN BERİ SÜREN DOSTLUĞUMUZ VAR''

30 yıldır Keban Baraj Gölü'nde balıkçılık yapan Güler, "Her sene olduğu gibi bu sene de leyleğimiz teknemize geldi. İnşallah bolluk, bereket getirir. Erken hasretimize dayanamamış gelmiş. Yıllardan beri süren dostluğumuz var, leyleğimiz gelir gelmez teknemize misafir oldu. Balığını verdik. Her sene gelir gelmez benim tekneme gelir. Aramızda büyük bir dostluk var" dedi.

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı

5 yıldır aynı leyleği besleyen balıkçı


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