500 Suriyeli evine döndü

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Hazine Bakanlığı yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

Yapılan bono ihalesinde, piyasa yapıcılarına 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece bakanlık, piyasaya 1 milyar 998.8 milyon lira borçlanmış oldu.