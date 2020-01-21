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500 Suriyeli evine döndü

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine dönen Suriyelilerden SMO komutanı, "Çok şükür bu günleri de gördük." dedi.

DHA | 21.01.2020 - 17:00..
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.

Teröristlerden arındırılan kentin güvenli hale gelmesinin ardından terör örgütü işgali sırasında göç etmek zorunda kalan Suriyeliler de dönüş yapmaya başladı.

500 Suriyeli evine döndü

500 SURİYELİ DÖNDÜ

Bugün de Cerablus'ta yaşayan 500 Suriyeli kendilerini taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyla Akçakale'ye geldi. Suriyeliler, işlemlerin ardından kısa süre önce yeniden hizmet vermeye başlayan Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp, Tel Abyad'a döndü.

500 Suriyeli evine döndü

"5 YIL ÖNCE GİTTİK"

SMO komutanlarından İskender Abu Muhammed, "Beş yıl önce Rakka ve Cerablus'a gitmek zorunda kaldık. Çok şükür bu günleri de gördük." dedi.

500 Suriyeli evine döndü

500 Suriyeli evine döndü

500 Suriyeli evine döndü

500 Suriyeli evine döndü

500 Suriyeli evine döndü

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