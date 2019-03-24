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İntihar girişimini film gibi izlediler

Eskişehir’de 27 yaşındaki bir genç, inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede toplanan vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi.

İHA | 24.03.2019 - 15:40..
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Eskişehir Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde simitçilik yapan İbrahim Akın (27), borçları ve işsizlik sebebiyle intihar etmek için inşaat halindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıktı.

VATANDAŞLARDAN 'İNSANLIK ÖLDÜ' POZU

Olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kısa sürede olay yeri çevresinde toplanan vatandaşlar olayı izlemeye koyuldu. Çevredekiler, intihar etmek için çatıya çıkan gencin intihar teşebbüsünü anbean sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaştı.

Kendi aralarında ‘atlar-atlamaz’ diye iddiaya bile giren vatandaşlar adeta ‘insanlık öldü’ dedirtti. Akın’ı ikna etmek için çatıya çıkan polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda gencin kararını değiştirdi.

İntihar girişimini film gibi izlediler

'TUVALET YIKAMAYA BİLE RAZIYIM'

Öte yandan, 112 ekiplerine teslim edilen İbrahim Akın epilepsi hastalığı nedeniyle kendisine hiç kimsenin iş vermediğini belirterek, tuvalet yıkamaya bile razı olduğunu söyledi.

Polis ekipleriyle birlikte binadan çıkan İbrahim Akın, tedbir amaçlı gerekli kontrollerin yapılması için 112 ekiplerine teslim edildi.

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

İntihar girişimini film gibi izlediler

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