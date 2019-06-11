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Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz beni kırdı

Sürekli dünya starı olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül, Hollywood'da çevre ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 07:14..
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Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Arkadaşıyla birlikte AVM'deki mağazaları dolaşıp alışveriş yapan şarkıcı, mağaza çıkışı gazetecilere poz vererek ayaküstü sohbet etti.

Yılmaz Morgül: Cem Yılmaz beni kırdı

"DÜNYA STARIYIM"

Konserlerinden ve yeni şarkısından bahseden Yılmaz Morgül, Hollywood'da çevre ödülüne layık görüldüğünü söyleyerek "Ben dünya starıyım" dedi. Morgül, "Bayram konserlerim bitti. İstanbul'a geri döndüm. Şimdi söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının klibini çekeceğiz. Bununla birlikte yaz konserlerimiz devam edecek” dedi.

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