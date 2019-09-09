Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

SIRDAŞ BALIKLAR

Pireli Bale Ayakkabıları ’nın sevilen yazarı Özlem İçer’in duygulu kaleminden doğa, aile ve hayatta verilen kararlara dair unutulmaz bir gençlik romanı...

Sırdaş Balıklar

Özlem İçer

Doğan ve Egmont Yay.

S.: 120

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BİR ZAMANLAR ANADOLU'DA

Elinizde tuttuğunuz senaryo ile ortaya çıkan film arasında ister istemez, belki sadece meraklısının görebileceği epey bir farklılık var. Çünkü Nuri Bilge Ceylan çekim ve hatta kurgu sırasında senaryoyu ve diyalogları epey değiştiriyor. İyi çalışmadığını düşündüğü her sahneyi ve diyaloğu tekrar tekrar yeniden yazarak ahengi, bütünlüğü ve hayat duygusunu artırmaya çalışıyor...

Bir Zamanlar Anadolu'da

Nuri Bilge Ceylan

Doğan Kitap

S.: 296

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

AŞKIMIZ ESKİ BİR ROMAN

İstanbul’da bir kanun adamı, sokaklarda bir suç bilgesi. Başkomser Nevzat, karmaşık cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor...

Aşkımız Eski Bir Roman

Ahmet Ümit

Yapı Kredi Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BAŞI AÇIK DÜŞÜNCELER

1951 yılında İstanbul’da doğan Hasan S. Teoman gazeteciliğe 1972 Şubat’ında Milliyet’te başladı. Günaydın gazetesi ve çeşitli dergilerde görev alan gazeteci yazar, 2010 yılında aktif çalışmayı bıraktı. TGC ve TSYD üyesi olan sürekli basın kartı sahibi Teoman’ın ilk öykü kitabı, ‘Zeytinlik Devrimcileri’ adıyla 2018’de yayımlandı. ‘Başı Açık Düşünceler’, yazarın ikinci kitabıdır...

Başı Açık Düşünceler

Hasan Seyfettin Teoman

İkinci Adam Yay.

S.: 106

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İYİ GELEN YAZILAR

Bir yazarı, sokakta çevirip diyorlar ki: “Ah, sizin kitaplarınız bana ne iyi geldi. Bütün hayatım değişti diyebilirim.” Yazar da diyor ki: “Gerçekten mi? O zaman ben de bir okuyayım onları!”

Ben de aslında her pazar günü oturup, ilk başta kendime iyi gelmesini umduğum bir şeyler yazıyorum. Sonra siz okuyorsunuz yazdıklarımı... İşte o günlerden birinde beni sokakta çevirip, “yazılarınız bana çok iyi geliyor” dediğiniz için, kitabın adını İyi Gelen Yazılar koyduk... Ben de şu yazar gibi, ta en başından teker teker okuyacağım yazılarımı. Yine de, başkasına iyi gelmek kadar iyi gelmeyecek bana, biliyorum. Çünkü o hissi geçebilen bir şeye rastlamadım henüz.

İyi Gelen Yazılar

Nil Karaibrahimgil

Doğan Novus

S.: 228

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

AV

İlk kez 1967 yılında yayınlanan bu kitapta yer alan öyküler, Ferit Edgü öykücülüğünün geçmişine ışık tutuyor. Yazarın,“gerçeğin içindeki düşle, düşün içindeki gerçeği” arama ve görünür kılma yolundaki çabalarının ilk örnekleri…

Av

Ferit Edgü

Alfa Yay.

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BASİT YAŞAM SANATI

Basit yaşamak, Zen stili yaşamaktır.

- Hayatın karmaşasından ne kadar yakınsak da, dünyayı değiştirmek kolay değil.

- Dünya istediğimiz yönde gitmiyorsa, belki de yapmamız gereken kendimizi değiştirmek, basit bir yaşam sürmeyi öğrenmektir.

- Basit yaşamak için köklü değişiklikler yapmak gerekmez.

Basit Yaşam Sanatı

Shunmyo Masuno

Doğan Novus

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BEN KİRKE

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrıların dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor...

Ben Kirke

Medeline Miller

İthaki Yay.

S.: 408

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KÖR ADIM

Yılmaz Şener, Kör Adım romanıyla matematiği hasıraltı etmemiş yazarlardan olduğunu gösteriyor. Merak uyandıran kurgusu, nefes alıp veren karakterleri ve okuma iştahını açan diliyle başucu kitabı hâline gelecek bir eser vadediyor okuruna. Başkahraman dönüştükçe dil de dönüşüyor. İlk okunduğunda önemsiz gibi görünen ayrıntılar roman ilerledikçe bir yapbozun parçaları gibi boşlukları dolduruyor. Faili meçhul bir cinayetle hayatı değişen bir çocuğun büyüyüp olgunlaşma sürecini ve doğduğu topraklara geri döndüğünde başına gelenleri konu edinen Kör Adım okuru fethedecek bir roman...

Kör Adım

Yılmaz Şener

İthaki Yay.

S.: 206

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

İNTİKAM

Ölümü hak etmeyen masum ve temiz insanların ruhları, şüphesiz ki bir gün aynı kaderi yaşayan masum insanların bedeninde can bulacaktır. İlahi adaletin çarkları işte o vakit dönmeye başlayacaktır. Tabiattaki hiçbir varlığın gücü o çarkı durdurmaya yetmeyecektir. Çünkü kader, görünmez bir el tarafından yeniden yazılacaktır. Ve iyilerin intikamı, kötülerin günahından daha acımasız olacaktır.

İntikam

Kahraman Tazeoğlu

Destek Yay.

S.: 248

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap