çok satanlar

Bu hafta çok satanların ilk sırasında daha anlamlı bir yaşam için bulunduğu tavsiyelerle İlber Ortaylı var: "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" İkinci sıradaki isim ise, "Hayat Cesurlara Torpil Geçer" ve üçücü sırada da "Metastaz" var.
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? İlber Ortaylı Kronik Kitap
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
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HAYAT CESURLARA TORPİL GEÇER
Hayat sadece yola çıkmayı göze alanları kahramanlaştırır...
Hayat Cesurlara Torpil Geçer Bircan Yıldırım Destek Yay.
Hayat Cesurlara Torpil Geçer
Bircan Yıldırım
Destek Yay.
S.:256
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METASTAZ
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Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Metastaz ile devleti esir alan kanserli hücrelere ışık tutuyor.
Metastaz Barış Pehlivan Kırmızı Kedi Yay.
Metastaz
Barış Pehlivan
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 264
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız? Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen Everest Yay. S.: 592 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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VAZGEÇEBİLMEK
Guy Finley bu kitapta adım adım mutluluk ile aramızda dikilip duran o duvarı nasıl yıkacağımızı, vazgeçmemiz gerekenleri nasıl bırakacağımızı ve nasıl özgürleşeceğimizi anlatıyor. Vazgeçebilmek’i okurken öfke, kin, kaygı, suçluluk duygusu ve daha pek çok olumsuz düşünceden arındığınızı fark edecek ve her sorunun cevabının yine sizin içinizde olduğunu göreceksiniz. Gerçek yaşamöyküleri, içten diyaloglar ve zihni çalıştıran sorular zaten içinizde barındırdığınız gücü ve duygusal özgürlüğü size geri verecek.
Vazgeçebilmek
Guy Finley
Destek Yay.
S.: 304
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ÖLÜLER DİYARI
Gerilimin efendisi Grangé, Ölüler Diyarı’nda insan doğasının kuytu köşelerini keşfe çıkıyor…
Ölüler Diyarı Jean-Christophe Grange Çev.: Tankut Gökçe Doğan Kitap S.: 464 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Ölüler Diyarı
Jean-Christophe Grange
Çev.: Tankut Gökçe
Doğan Kitap
S.: 464
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KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER
Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter Hakan Mengüç Destek Yay.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 232
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CESUR YENİ DÜNYA
"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca ardılları için bir standart oluşturması ve karamsar bir gelecek tasarımının güçlü betimlemesiyle değil, aynı zamanda 'birey yok edilse de süren macerasının' sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da ilgili. Huxley, yapıtını ütopa geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp 'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor.
Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley Çev.: Ümit Tosun İthaki Yay.
Cesur Yeni Dünya
Aldous Huxley
Çev.: Ümit Tosun
İthaki Yay.
S.: 349
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ŞEKER PORTAKALI
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Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.
Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos Çev.: Aydın Emeç Can Çocuk Yay. S.: 200 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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Asıl adı Eric Arthur Blair olan İngiliz yazar George Orwell’ın siyasi hiciv tarzındaki kısa öyküsü Hayvan Çiftliği 1945 yılında yayımlanmıştır. Eser, alegorik açıdan zengin bir eserdir ve Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası gibi totaliter rejimleri mizahî bir dille eleştirmektedir. Hayvan Çiftliği, özet olarak Stalinizmi yerden yere vururken Sovyetler’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen olayları hicveder...
Hayvan Çiftliği George Orwell Çev.: Celal Üster Can Yay. S.: 160 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R * Damla Karakuş Instagram: biyografivekitap
Hayvan Çiftliği
George Orwell
Çev.: Celal Üster
Can Yay.
S.: 160
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
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Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap