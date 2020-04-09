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55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi

Umre dönüşü Konya'da karantinaya alınan Neriman Ruscuk, tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

AA |
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55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi

Umre dönüşü karantinaya alındığı Konya'da koronavirüs testi pozitif çıkan 55 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Ruscuk, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ruscuk, virüsü yenmesinin ve Eskişehir'e dönerek çocuklarına kavuşacak olmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

"KARANTİNANIN SON GÜNÜ HASTA OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"

Hastalık semptomlarını yaşamadığını, bu nedenle herkesin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Ruscuk, "Hiçbir ağrım sızım olmadı. Ateşim veya öksürüğüm olmadı. Hiçbir belirti hissetmedim. Karantinanın son günü hasta olduğumu öğrendim. Hemen hastaneye getirdiler. Allah doktor ve hemşirelerimizden razı olsun, tedavilerimizi olduk, atlattık. 9 gündür buradayım. Duygusal da olduk, moralli de olduk. 9 gün farklı duygular yaşadık." ifadelerini kullandı.

55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi

"ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU"

Tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın hüznünü yaşadığını anlatan Ruscuk, "Eskişehir'deki çocuklarım hasta olduğumu duyunca çok korktu, çok merak etti. Eşim zaten vefat etmişti ama evde çocuğum var. O çok etkilendi, 'Babamı kaybettim annemi kaybetmek istemiyorum.' dedi. Öyle deyince 'Ölüm var tamam ama buradan çıksak da evimizde ölsek.' diye düşündüğüm de oldu." şeklinde konuştu.

55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi

55 yaşındaki hipertansiyon hastası koronayı yendi

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