Manisa'da at arabaları Faik Usta'nın elinden çıkıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Faik Ünaler, 60 yıl önce çırak olarak başladığı at arabası imalatçılığını, minyatür fayton ve at arabaları yaparak ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Henüz 13 yaşındayken çırak olarak at arabası imalatçılığına adım atan Ünaler, 10 yıl sonra ustalık belgesini alıp Akhisar Sanayi Sitesi'nde kendi dükkanını açtı.

At arabaları günlük yaşamdan çekilirken Ünaler, çalışma alanını minyatür faytonlara ve at arabalarına kaydırdı.

25 YIL ÖNCE EMEKLİ OLDU

Ünaler, 25 yıl önce emekli olmasına rağmen ilk günkü heyecan ve ciddiyetle mesleğini sürdürüyor.

Aradan geçen 60 yılda sayısız at arabasının imalatını ve tamirini yapan Ünaler, at arabası siparişi aldığı zaman, müşteriye söz verdiği tarihte yetiştirmeye çalışıyor.

Minyatür at arabaları Faik Usta'nın elinden çıkıyor VİDEO



AT ARABASINI 15 GÜNDE YAPIYOR

Bugüne kadar yurdun dört bir yanına minyatür at arabası yaptığını aktaran Ünaler, bir minyatür at arabasının bütün işçiliğini kendisinin yaptığını, bir arabanın boyasını, demir aksamını ve ahşap işlemelerini ortalama 15 gün bitirebildiğini ifade etti.