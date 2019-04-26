çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk sırada yine "Kalp" var. Onu takip eden isimler ise, "Gör Beni" ve "Hercai"...
KALP
Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Kalp
İskender Pala
Turkuvaz Kitap
S.: 328
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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HERCAİ
Her şey, zamansız bir ölüm yüzünden başladı. Bu ölüm beraberinde, körpe bir yüreğe öfke ve kin getirdi. Aradan uzun, çok uzun yıllar geçti. Genç bir adamın kalbi ve ruhu birbirinden harap duygularla, acımasızca perçinlendi.
Hercai
Sümeyye Koç
Epsilon Yay.
S.: 432
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
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KÜRK MANTOLU MADONNA
Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 164
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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap haline geldi.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov
Koridor Yay.
S.: 229
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ŞEKER PORTAKALI
Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.
Şeker Portakalı
Jose Mauro de Vasconcelos
Çev.: Aydın Emeç Can Çocuk Yay. S.: 200 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Çev.: Aydın Emeç
Can Çocuk Yay.
S.: 200
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MEVZULAR
Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir arşiv niteliğinde olacak.
Mevzular
Oğuzhan Uğur
Hayykitap
S.: 192
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NASİP NİYETE VURGUNDUR
Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!
Nasip Niyete Vurgundur
Ethem Emin Nemutlu
Olimpos Yay.
S.: 160
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RÜZGARLAR HEP GENÇTİR
Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.
Rüzgarlar Hep Gençtir
Zülfü Livaneli
Dex Kitap
S.: 224
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Damla Karakuş
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