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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 26.04.2019 - 10:01..
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çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk sırada yine "Kalp" var. Onu takip eden isimler ise, "Gör Beni" ve "Hercai"...

haftanın çok satan kitapları

KALP

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

HERCAİ

Her şey, zamansız bir ölüm yüzünden başladı. Bu ölüm beraberinde, körpe bir yüreğe öfke ve kin getirdi. Aradan uzun, çok uzun yıllar geçti. Genç bir adamın kalbi ve ruhu birbirinden harap duygularla, acımasızca perçinlendi.

Hercai

Sümeyye Koç

Epsilon Yay.

S.: 432

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

KÜRK MANTOLU MADONNA

Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin  Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş  "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır.

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 164

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap haline geldi.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Petrov

Koridor Yay.

S.: 229

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satanları

ŞEKER PORTAKALI

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç

Can Çocuk Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

MEVZULAR

Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir arşiv niteliğinde olacak.

Mevzular

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

NASİP NİYETE VURGUNDUR

Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!

Nasip Niyete Vurgundur

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.

Rüzgarlar Hep Gençtir

Zülfü Livaneli

Dex Kitap

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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