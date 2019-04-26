çok satanlar

Bu hafta çok satanlarda, ilk sırada yine "Kalp" var. Onu takip eden isimler ise, "Gör Beni" ve "Hercai"...

KALP Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden… Kalp İskender Pala Turkuvaz Kitap S.: 328 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız? Gör Beni - İki Devrin Hikayesi Akilah Azra Kohen Everest Yay. S.: 592 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R HERCAİ Her şey, zamansız bir ölüm yüzünden başladı. Bu ölüm beraberinde, körpe bir yüreğe öfke ve kin getirdi. Aradan uzun, çok uzun yıllar geçti. Genç bir adamın kalbi ve ruhu birbirinden harap duygularla, acımasızca perçinlendi. Hercai Sümeyye Koç Epsilon Yay. S.: 432 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R CAMDAKİ KIZ Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu. Camdaki Kız Gülseren Budayıcıoğlu Doğan Kitap S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R KÜRK MANTOLU MADONNA Hep başkalarının istediği gibi yaşayan Raif Efendi, memnuniyetsiz hayatının tek bir anıyla değiştiğine şahit olacaktır: Maria Puder isminde bir kadına âşık olduğunda... Babasının isteğiyle Berlin’e giden ve oradaki bir sanat galerisinde hayran kaldığı bir tabloyla karşılaşan Raif Efendi, tabloda resmedilen kadın portresinin Andrea Del Sarto tarafından resmedilmiş "Madonna delle Arpie" adlı tablodaki Meryem Ana (Madonna) tasvirine benzediğini düşünür. Raif Efendi, daha sonra takıntı derecesinde hayran olduğu tablodaki yüzün sahibiyle karşılaşacaktır. Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali Yapı Kredi Yay. S.: 164 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk, kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların, özellikle askeri okulların müfredatına dahil edilmesini emretti. Türk askerleri ülkelerindeki “yaşamı yenilemek” için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler, kitap o kadar çok ilgi gördü ki, Kuran-ı Kerim’den sonra en çok okunan kitap haline geldi.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Petrov

Koridor Yay.

S.: 229

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

ŞEKER PORTAKALI

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan Jose Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür.

Şeker Portakalı

Jose Mauro de Vasconcelos

Çev.: Aydın Emeç Can Çocuk Yay. S.: 200 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

MEVZULAR

Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir arşiv niteliğinde olacak.

Mevzular

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 192

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

NASİP NİYETE VURGUNDUR

Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!

Nasip Niyete Vurgundur

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

RÜZGARLAR HEP GENÇTİR

Evrensel bir ezgidir Zülfü Livaneli... Hep genç kalan, gençlikle çoğalan, her dokunduğuna çiçek açtıran umutlu bir rüzgâr.



Rüzgarlar Hep Gençtir

Zülfü Livaneli

Dex Kitap

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap