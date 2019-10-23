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Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü

Sindirim sistemi rahatsızlığına yakalanan sokak kedisi Bade'nin, hayatı kurtuldu.

AA | 23.10.2019 - 20:07..
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Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü

Sivas'ta ölümcül bir rahatsızlık olan "panleukopeni" teşhisi konulan sokak kedisi "Bade", bir hayvanseverin sağlıklı kedisi "Hera"dan alınan dışkının nakledilmesiyle hayata tutundu.

Melike Dur, sahiplendiği ve sağlık problemi bulunan sokak kedisini, veteriner hekim İbrahim Özmen'e getirdi. "Bade" ismi verilen kedinin sindirim sisteminde rahatsızlığı olduğunu tespit eden ve "panleukopeni" teşhisi koyan Özmen, halk arasında dışkı veya gaita nakli olarak bilinen "fekal mikrobiyota transplantasyonu" yöntemiyle tedaviye karar verdi.

Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü

"DIŞKININ SAĞLIKLI BİR HAYVANDAN ALINMASI ÖNEMLİ"

Veteriner hekim İbrahim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "fekal mikrobiyota transplantasyonu"nun sağlıklı bir donörden alınan dışkının hasta hayvana nakledilmesi olduğunu söyledi. Dışkının sağlıklı hayvandan alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Özmen, "Aşıları yapılmış, sağlıklı, kan testleri negatif sonuçlanmış, herhangi bir enfeksiyonu olmamalı. Dışkıyı nakletmeden önce mutlaka testten geçiriyoruz." dedi.

Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü

"AVRUPA'DA YAYGIN"

Özmen, birkaç işlemden geçirip nakil için hazır hale getirilen dışkının hasta hayvana nakledildiğini belirterek şöyle konuştu:
"Dünyada tıp hekimliğinde de uygulanan bir yöntem, Türkiye'de de uygulanıyor. Hatta bazı sporcuların futbolcuların, basketbolcuların, kayakçıların kondisyonunu artırmak üzere yapılan bir yöntem. Veteriner camiasında Avrupa'da yaygın, Türkiye'de henüz yeni yeni yapılıyor. Öncülüğünü Prof. Dr. Kerem Ural Hocamız yapıyor. Hocamızın eğitimlerine katıldık, fekal mikrobiyota transplantasyonu ile ilgili sertifika aldık. Bunun üzerine de bu çalışmaya başladık."

Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü

Bade dışkı nakliyle hayata tutundu VİDEO

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