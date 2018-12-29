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Hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda 80 bin kişi hacca gitmeye hak kazandı.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 07:22..
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Kura çekilişi canlı yayınında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu an 80 bin olan hac kontenjanının 100 bine çıkarılması için Suudi Arabistan Hac Bakanı ile görüşmelerin yapıldığını, sayının 100 bine arttırılması için talepte bulunulduğunu ifade etti.

KATSAYILI KURA SİSTEMİ UYGULANACAK

Katsayılı kura sistemi uygulanacak.Geçtiğimiz yıllarda müracaat eden ancak hacca gitme şansını yakalayamayan adaylar, katsayı ile kuraya katılacak. Buna göre 13 yıl önce kuraya başvuran ve bugüne kadar hacca gidemeyen adayların kurada 169 hakkı olacak.

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