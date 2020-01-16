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68 yaşında liseden mezun oldu

Samsun'da yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Emine Aydın, açıktan okuduğu liseyi bitirerek cübbe giyip diplomasını aldı.

İHA | 16.01.2020 - 15:43..
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Samsun'da İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl boyunca eğitim alarak açık lise eğitimini tamamlayan 68 yaşındaki Emine Aydın, mezuniyetini kutladı.

Samsun Sakarya İlkokulu'nda düzenlenen 2019- 2020 eğitim-öğretim yılı açık lise mezuniyet töreninde, Emine Aydın ve yaklaşık 100 kişi diplomasına kavuştu.

İlkokul eğitimini tamamlayan akabinde ortaokul 2'de o dönem yaşadığı sıkıntılardan dolayı okulu bırakmak zorundan kalan Emine Aydın, Halk Eğitim Merkezi'nde gördüğü 3 yıllık eğitimin ardından mezun olmanın gururunu yaşadı.

68 yaşında liseden mezun oldu

HUKUK OKUMAK İSTİYOR

Hedefinin üniversite kazanmak olduğunu belirten Aydın, hukuk bölümünü okumak istiyor.

68 yaşında liseden mezun oldu

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Daha çok bilgilenmek için okuduğunu ifade eden Emine Aydın, "Şimdiki gençlik o kadar önemsemiyor. Eskiden yoksulluk vardı. 3 kardeş okula giderdik, bir kitabı üçümüz bölüşürdük. Şimdi imkanlar çok daha iyi durumda. Devlet bana hep yardım ediyor. Bundan sonra hukuk okumak istiyorum. Gençler rahat davranmasın okuyun derim. Eskiden bu imkanlar yoktu. Okumanın yaşı yok." dedi.

68 yaşında liseden mezun oldu

68 yaşında liseden mezun oldu

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