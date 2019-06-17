69 ayını dolduran çocuklar bu yıl okula başlayacak

2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran itibarıyla sona erdi.

Kimi öğrenciler mezuniyetin tadını çıkarırken birçok aile ise çocuğunu ilk defa okula gönderecek.

Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilköğretim 1. sınıfların kaç yaşında okula başlayacakları konusunda karmaşa var.

İlkokula başlamada yaş sınırı olarak 66 ay mı yoksa 69 ay mı tartışılırken AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, son noktayı koydu.

"69 AYIN DOĞRU OLACAĞINA KANAATİNE VARDIK"

Muş, "İlkokula başlamada 69 ayın daha doğru olacağına yönelik bir kanaate vardık. Düzenlememize dahil etmiş bulunmaktayız." açıklamasında bulundu.

Buna göre 1 Aralık 2013 ve öncesinde doğan çocuklar, 9 Eylül 2019'da ilköğretim 1. sınıfa başlayacak.