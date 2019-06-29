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7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

Aydın'da Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Alya'yı, içini oyduğu 18 kiloluk karpuzun içine koyarak serinletti.

İHA | 29.06.2019 - 03:42..
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7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

Çine ilçesinde esnaflık yapan evli ve 2 kız babası Mustafa Avohan, 7 aylık kızı Alya Avohan’ı serinletmek için ilginç bir yöntem denedi. Manavdan aldığı 18 kiloluk karpuzun içini oyan baba Avohan, kızını oyduğu karpuzun içerisine koydu.

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

KARPUZUN İÇİNDE SICAK HAVAYI UNUTTU

Karpuzun içerisinde serinleyen Alya bebek, sevimli ve bir o kadar da ilginç görüntüsü ile dikkat çekti. Minik Alya’nın karpuzun içerisindeki sevimli halleri babası Mustafa Avohan tarafından kayda alındı.

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

"KIZIMIN RAHATLAMASI İÇİN BUNU DÜŞÜNDÜM"

Kızının sıcaklardan dolayı huzursuz olduğunu hissettiğini kaydeden Mustafa Avohan, “Kızım henüz 7 aylık bir bebek. Sıcaklardan dolaylı huzursuz olduğunu fark ettim. Bizler bile bu sıcaklara dayanamıyorken, kızımın sıcaktan bunalmasına bir son vermek için çare aramaya başladım. Alya’nın karpuza karşı bir ilgisi vardı. Ne zaman görse gülümsemeye başlar ve iştahla yerdi. Kendimce düşünürken karpuz aklıma geldi. Kızımı bu şekilde hem serinletip hem de mutlu edebileceğimi düşündüm. Düşündüğüm gibi de oldu. Eşim bile karpuzu görünce şaşırıp bu kadar büyük karpuzu ne yapacağımı sormuştu. Ona da sürpriz oldu. Zaman zaman kendimce bulduğum bu çözümü uygulamaya devam edeceğim” dedi.

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

7 aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

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