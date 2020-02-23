taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

7 ilde FETÖ operasyonunda 12 gözaltı

Adıyaman merkezli FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı.

İHA | 23.02.2020 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli, İstanbul, Van, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mühendis ünite sorumlusu, mütevelli, bölge lise mesulü, bölge talebe mesulü, ByLock kullanıcısı ve okuma salonu sorumlusu olan kişiler tek tek yakalandı. Gözaltına alınan G.Ç.T., Z.K., D.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. isimli 12 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyette götürülen şahıslar daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan mühendis ünite sorumlusu G.Ç.T. ile örgütün mütevelli heyetinde bulunan D.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.K., M.B.B., Z.Y., M.A., C.A., S.E., A.D., M.S., A.A. ve R.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
2 yıldır aranan FETÖ'nün talebe sorumlusu yakalandı
2 yıldır aranan FETÖ'nün Adıyaman bölge talebe sorumlusu kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP'de kongre günü
Eş başkanlık görevini Mithat Sancar'a devreden Sezai Temelli, konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.
Çin polisinden koronavirüsle mücadele tatbikatı
Koranavirüs nedeniyle canı yanan Çin'de ülkede sert önlemler alıyor.
Erdoğan'dan acılı babaya başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün babasına başsağlığı diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
145
Van'daki depremin bilançosu artıyor
Van'daki depremin bilançosu artıyor
140
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
239
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
592
Ali Babacan'dan HDP'ye mesaj
Ali Babacan'dan HDP'ye mesaj
427
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
141
Fenerbahçe-Galatasaray - CANLI SKOR
Fenerbahçe-Galatasaray - CANLI SKOR
157
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir