taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

Bahçeli, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA | 08.12.2019 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANISINA

Bahçeli, haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün, "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

Devlet Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti ViDEO

MEHMETÇİK ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Haber kategorisinde MHP Lideri Bahçeli'nin oy verdiği ikinci fotoğraf ise Suriye'nin kuzeydoğusunda Türk askerinin, Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Tel Halaf halkına gıda, ekmek dağıtımının yanı sıra çocukları da çikolata ve şekerle sevindirdiği anının yer aldığı "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafı oldu.

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

MİLLİLERDEN ASKER SELAMI

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy veren Bahçeli, Mersin açıklarındaki dalışıyla dünya rekorunu kazanan ve su altında asker selamı veren Şahika Encümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için oy kullandı.

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Bahçeli, yine yaşam kategorisinde yer alan Suriye'deki iç savaşın mağdurları baba-oğlun yer aldığı ve Cem Genco'nun çektiği "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı oyladı.

NEDEN BEŞİKTAŞ'IN FOTOĞRAFI YOK

Spor kategorisinde yer alan fotoğrafları inceleyen Bahçeli, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasındaki maçtan bir karenin oylamada yer aldığını görüncü esprili şekilde "Niye Beşiktaş'ın fotoğrafının olmadığını" sordu.

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

Bahçeli, oylama sonrasında "Anadolu Ajansının her yıl düzenlemiş olduğu fotoğraf yarışması olayların değerlendirilmesi, kültür hayatımızın zenginleşmesi açısından önemlidir. Her yıl katılmaktayım bazı yıllarda da birincilik almaktayım. Bunda da umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Devlet Bahçeli, yılın fotoğraflarını seçti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

442
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

706
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

82
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

72
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

65
Suarez'den topukla aşırtma golü

Suarez'den topukla aşırtma golü

17
Adana'nın yeni keşfi: Açma kebap

Adana'nın yeni keşfi: Açma kebap

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir