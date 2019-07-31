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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

AA | 31.07.2019 - 13:38..
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Zonguldak'ın Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında, galeri açma çalışması sırasında bir göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

1 ÖLÜ, 2 YARALI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçükte Alper ve Volkan Kıransoy ile Mehmet Demirkurt mahsur kaldı. Mesai arkadaşları tarafından yaralı olarak çıkartılan 3 işçi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İşçilerden Alper Kıransoy, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kıransoy'un hastaneye gelen ve sinir krizleri geçiren yakınlarına, sağlık ekipleri müdahale etti.

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