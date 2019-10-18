15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE GELDİ

Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekât polisi de sevk edildi.

ŞAHIS İKNA EDİLDİ

İntihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde olay yeri ve bomba imha uzmanları incelemede bulundu.

Köprüde trafik normale döndü.









