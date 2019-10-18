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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını köprünün ortasında bırakan bir kişinin intihar girişimi sebebiyle köprüde trafik çift taraflı olarak durduruldu.

DHA | 18.10.2019 - 03:09..
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Şehitler Köprüsü'nde otomobilini durduran bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken. Köprü trafiği çift taraflı olarak durduruldu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişinin ikna etme çabaları sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE GELDİ

Ayrıca olay yerine çok sayıda özel harekât polisi de sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

ŞAHIS İKNA EDİLDİ

İntihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde olay yeri ve bomba imha uzmanları incelemede bulundu.

Köprüde trafik normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi



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