taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.733
Euro
6.4301
Altın
1392.23
Borsa
96811.22
Gram Altın
256.748

ABD YPG'nin eğitilmesini istiyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitilmesi ABD, Danimarka'dan yardım istedi.

AA | 10.07.2019 - 07:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
ABD YPG'nin eğitilmesini istiyor

ABD Suriye'de göz göre göre YPG ile el ele tutuşmaya devam ediyor.

Türkiye'yi sürekli oyalamaya çalışan ABD teröristleri bir yandan silahlandırıyor diğer yandan eğitiyor.

Danimarka'nın saygın gazetelerinden Politiken'deki haberde, ABD'nin Danimarka'dan Suriye'ye asker göndermesini ve PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'lileri eğitmesini istediği belirtildi.

Haberde, ABD'nin bu isteği Danimarka Parlamentosu'nun Dış Politika Komisyonu'nda da gündeme geldiği, Danimarka'da geçen ay göreve gelen yeni hükümeti, Türkiye ile ABD arasında bir seçim yapacağı için zor bir süreç beklediği ifade edildi.

ABD YPG'nin eğitilmesini istiyor

YPG'YE KARŞI ILIMLI POLİTİKA GÜDÜLÜYOR

Haberde, Danimarka Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının da konuyla ilgili yorumda bulunmaktan kaçındığı ifade edilirken, Danimarka'nın ABD'nin talebine nasıl yanıt vereceği konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

Tek partili azınlık hükümetini kuran, Sosyal Demokrat Parti'yi dışarıdan destekleyen Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller), PYD/YPG'ye karşı ılımlı bir politika izliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

369
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kampa katıldı

64
Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

Sinop'ta Suriyelilere plaj tepkisi

127
14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı şantaja 4 tutuklama

14 yaşındaki küçük kızın kullanıldığı şantaja 4 tutuklama

18
İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

İzmir'de tır şoförü tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı

34
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere operasyon

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere operasyon

7
Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

Ankara'da kuyuya düşen Suriyeli çocuk öldü

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir