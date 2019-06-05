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80 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı

Bartın’da bir depoda bulunan piyasa değeri 75 bin lira olan 80 koli ayakkabıyı çalan iki hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayakkabılar da sahibine teslim edildi.

İHA | 05.06.2019 - 09:17..
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Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi’nde bulunan M.K.’ye ait depoya giren hırsızlar, depoda bulunan 75 bin TL değerindeki 80 koli işçi ayakkabısını çaldı.

M.K.’nin durumu haber vermesinin ardından harekete geçen Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve M.E. isimli şahısların bilgisine ulaştı.

80 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı

DEPOYA BASKIN

Ekipler iki şüphelinin çaldıkları ayakkabıları bir kamyonetle İstanbul Pendik’teki bir depoya götürdüklerini belirledi. Takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, depoya yaptıkları baskında ayakkabıları ele geçirdi.

İKİ HIRSIZ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç. ve M.E. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

80 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı VİDEO

"BİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTILAR"

Diğer yandan çalınan ayakkabılara kavuşan M.K., emniyete gelerek kolileri teslim aldı. Kolilere kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan M.K., “Bize çifte bayram yaşattılar. Yüzümüzü güldürdüler. Ayakkabılar depomuzda kilitli yerdeydiler. Kapının kırılıp çalındığını tespit ettik. Daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğümüzü aradık. Geldiler, araştırdılar ve bugün bize mutlu haberi verdiler. Hepsine teşekkür ederim.” dedi.

80 koli ayakkabı çalan hırsızlar yakalandı

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