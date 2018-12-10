Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
MATHILDA
Frankenstein’ın yazarı Mary Shelley’nin, öldükten sonra ardında müsvedde halinde bıraktığı bütün romanları ve öyküleri arasında tamamlanmış yegane eser olan Mathilda, ilk kez Türkçede.
Mathilda
Mary Shelley
Çev.: Nagihan Çakır
İthaki Yay.
S.: 128
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SİHİRBAZ
Büyük akıllar yanıldığında onların hatasını tüm dünya ödemek zorunda kalır.
Sihirbaz
Nikola Tesla
Çev.: Eda Şimşek
Geoturka Yay.
S.: 184
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GÖNÜL
İki isimsiz karakter arasında gelişen incelikli ve dokunaklı dostluğun hikâyesi…
Gönül
Natsume Soseki
Çev.: Bilal Ünal
Maya Kitap
S.: 232
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GALİBA BEN SANATÇIYIM
Müjdat Gezen, 2000’lerin hemen başında kaleme aldığı bu kitabında, geçmiş güzel anları, insanları ve yaşanmışlıkları anıyor. Andıkça anımsıyor, anımsadıkça daldan dala sıçrayarak, deyim yerindeyse ‘’fikri firar’’ ediyor... Bize anmanın, anımsamanın kinci değil affedici, hırçın değil müşfik yanını gösterirken cümlesini hep şu sözle tamamlıyor: Öyle söyledim ki gülelim.
Galiba Ben Sanatçıyım
Müjdat Gezen
Kırmızı Kedi Yay.
S.: 164
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RENKLİ FİKİRLER
Sanat hakkında bildiklerimi, sanatçı, sanat uzmanı ya da sanat eleştirmeni olarak değil; bir sanatsever olarak sanata ilgiyi arttırmak amacıyla kaleme aldım.
Renkli Fikirler
Hikmet Eraslan
Hayykitap
S.: 144
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KÖTÜLERİN UYANIŞI
Ben Amy Gumm... Ve Kansaslı öteki kız benim. Bir hortum, yaşadığımız karavan parkını altüst edince kendimi Oz Diyarı’nda buldum. Ama kitaplarda veya filmlerde gördüğümüz Oz gibi değildi...
Kötülerin Uyanışı
Danielle Paige
Çev.: Tuğçe Kayıtmaz
Pegasus Yay.
S.: 288
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PSİKANALİZ VE GÖÇ
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen sene düzenlenen 11. Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’nda sunulmuş tebliğlerin derlendiği bu kitap, küreselleşmenin ve savaşların beraberinde getirdiği etkiler sonucunda hepimiz için günden güne daha yakıcı bir gerçeklik haline gelen göç meselesine psikanalizin hassas merceğinden nasıl bakılabileceğine dair çeşitli örnekler sunuyor.
Psikanaliz ve Göç
Kolektif
İthaki Yay.
S.: 304
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Damla Karakuş
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