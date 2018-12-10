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Yeni çıkanlar

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Özel İçerik | 10.12.2018 - 12:43..
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YENİ ÇIKANLAR

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

haftanın yeni çıkan kitapları

MATHILDA

Frankenstein’ın yazarı Mary Shelley’nin, öldükten sonra ardında müsvedde halinde bıraktığı bütün romanları ve öyküleri arasında tamamlanmış yegane eser olan Mathilda, ilk kez Türkçede.

Mathilda

Mary Shelley

Çev.: Nagihan Çakır

İthaki Yay.

S.: 128

Kitabı satın almak için tıklayınız: babil

haftanın yeni çıkan kitapları

SİHİRBAZ

Büyük akıllar yanıldığında onların hatasını tüm dünya ödemek zorunda kalır.

Sihirbaz

Nikola Tesla

Çev.: Eda Şimşek

Geoturka Yay.

S.: 184

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

GÖNÜL

İki isimsiz karakter arasında gelişen incelikli ve dokunaklı dostluğun hikâyesi…

Gönül

Natsume Soseki

Çev.: Bilal Ünal

Maya Kitap

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

GALİBA BEN SANATÇIYIM

Müjdat Gezen, 2000’lerin hemen başında kaleme aldığı bu kitabında, geçmiş güzel anları, insanları ve yaşanmışlıkları anıyor. Andıkça anımsıyor, anımsadıkça daldan dala sıçrayarak, deyim yerindeyse ‘’fikri firar’’ ediyor... Bize anmanın, anımsamanın kinci değil affedici, hırçın değil müşfik yanını gösterirken cümlesini hep şu sözle tamamlıyor: Öyle söyledim ki gülelim.

Galiba Ben Sanatçıyım

Müjdat Gezen

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 164

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

RENKLİ FİKİRLER

Sanat  hakkında  bildiklerimi,  sanatçı,  sanat  uzmanı  ya  da sanat  eleştirmeni  olarak  değil;  bir  sanatsever  olarak sanata ilgiyi arttırmak amacıyla kaleme aldım.

Renkli Fikirler

Hikmet Eraslan

Hayykitap

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

KÖTÜLERİN UYANIŞI

Ben Amy Gumm... Ve Kansaslı öteki kız benim. Bir hortum, yaşadığımız karavan parkını altüst edince kendimi Oz Diyarı’nda buldum. Ama kitaplarda veya filmlerde gördüğümüz Oz gibi değildi...

Kötülerin Uyanışı

Danielle Paige

Çev.: Tuğçe Kayıtmaz

Pegasus Yay.

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

haftanın yeni çıkan kitapları

PSİKANALİZ VE GÖÇ

İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nde geçen sene düzenlenen 11. Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu’nda sunulmuş tebliğlerin derlendiği bu kitap, küreselleşmenin ve savaşların beraberinde getirdiği etkiler sonucunda hepimiz için günden güne daha yakıcı bir gerçeklik haline gelen göç meselesine psikanalizin hassas merceğinden nasıl bakılabileceğine dair çeşitli örnekler sunuyor.

Psikanaliz ve Göç

Kolektif

İthaki Yay.

S.: 304

Kitabı satın almak için tıklayınız: babil

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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