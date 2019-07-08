Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince iç güvenliği sağlama operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Buna göre Hakkari ve Irak'ta teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı toplamda 7 teröristin ex olduğunu yazdı.

"SİLAHLARI İLE BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.





KUZEY IRAK’TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.





