8 yaşındaki satranç şampiyonu, büyük usta olma yolunda

Slovakya'nın Bratislava kentinde düzenlenen şampiyonada 8'de 8 yaparak son tura kalmadan şampiyon olan ve dünya ELO sıralamasında 1798 puan ile ilk sırada bulunan Yağız Kaan Erdoğmuş, babası Selahattin Erdoğmuş ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK USTALIĞI 14 YAŞA ÇEKMEK İSTİYORUM"

Kendisine, 14 yaşına kadar büyük ustalık hedefi koyduğunu belirten Yağız, Avrupa şampiyonu olduktan ve yaş grubunda dünya ELO sıralamasında liderliği elde ettikten sonra sorumluluklarının arttığını vurguladı. Yağız, "Ailemin, arkadaşlarımın ve çevremdekilerin benden beklentileri arttı, bunun farkındayım. Artık daha çok çalışıyorum. Türkiye’nin en genç büyük ustası olmak istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’de büyük usta olma yaşını da 14'e düşürmek istiyorum." diye konuştu.

"Büyük usta" Vahap Şanal ve milli takım sporcularını yakından takip ettiğini dile getiren Yağız, "Hedefim kısa zamanda örnek aldığım büyüklerim gibi ELO puanımı 2 bin 500 bandına çıkarmak. Satranç sporunu çok seviyorum. Yarışmalar dışında kalan tüm vaktimi de yine satranca ayırıyorum." ifadelerini kullandı.

"SATRANÇ, HAYATININ MERKEZİNDE"

Yağız'ın babası Selahattin Erdoğmuş, çocuğunun hayatının merkezinde satrancın olduğunu söyledi.

ğlunun 5 yaşından beri satranç oynadığını dile getiren Selahattin Erdoğmuş, "Yağız, sadece satranç sporunu yapmakla kalmıyor, uluslararası önemli karşılaşmaları da takip ediyor. Literatüre geçmiş satranç maçlarını inceliyor. Türkiye’den Vahap ağabeyi başta olmak üzere dünyaca ünlü satranç büyüklerinin hayatlarını araştırıyor." şeklinde konuştu.

Yağız Kaan'ın yaş gruplarında değil açık turnuvalarda mücadele etmesine özen gösterdiklerine dikkati çeken Selahattin Erdoğmuş, "Yağız Kaan, kendisinden yaş ve reyting olarak daha büyük sporcularla mücadele etti ve kısa sürede bu başarıyı yakaladı. 8 yaşında, yaş ve reyting olarak yüksek birilerine karşı galip gelince kendine güveni çok arttı. Birkaç yıldır ELO sıralamasında Avrupa’da liderdik. Avrupa yaş gruplarında elde ettiğimiz başarı sayesinde şimdi de ELO sıralamasında dünya liderliğine oturduk." ifadelerini kullandı.

Çocuk yaşta elde ettiği başarıların Yağız Kaan için önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Selahattin Erdoğmuş, şunları kaydetti:

"İmkanlar dahilinde zamanımızdan, bütçemizden fedakarlık etmeye, çocuğumuzu desteklemeye devam edeceğiz. Turnuvalara katılmaya, çocuğumuza destek vermeye elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Biz çocuğumuzun satranç sporuna ilgisine hep destek olduk, yol göstermeye, rehberlik etmeye çalıştık. Sınav telaşımız henüz başlamadı, dolayısıyla olabildiğince satranç odaklıyız."





"HEPİMİZ GURURLUYUZ"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, milli sporcuyu ve ailesini tebrik ederek, "Bu gurur hepimizin." dedi.

Uzun yıllardır altyapıya yatırım yaptıklarını ve genç sporcuların Türkiye’yi dünyada başarı ile temsil ettiğini belirten Tulay, şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz projelerle çocuklarımızı satrançla 4-5 yaşlarında tanıştırmaya çalışıyoruz. Satranç sınıflarımız, Türkiye’nin her ilçesine hatta köylerine kadar uzanan satranç altyapımız ve ailelerimizin satranca olan ilgisi, küçük yaşlarda çocuklarımızın başarılı olmasını sağlıyor. Yağız Kaan da 8 yaşında Avrupa şampiyonu, aynı zamanda yaş grubunda dünya lideri oldu. Bu başarıdan dolayı tüm Türkiye’yi gururlandıran sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen herkesi tebrik ederim. Bu gurur hepimizin."