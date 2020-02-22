Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılışına katıldı.

"İZMİR-ÇANDARLI 40 DAKİKA"

Otoyolun İzmir'e yakışan bir eser olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, "İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı.

"ÜLKEMİZE KATKISI 255 MİLYON LİRA"

Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun inşasında emeği geçen kurum, firma, bakanlarımızı ve mühendislerimizi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

"KILIÇDAROĞLU ARANIZDA MI YOKSA BEN Mİ GÖREMİYORUM"

Bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Kılıçaroğlu'na da grup kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Aranızda mı yoksa ben mi göremiyorum. Maalesef aramızda yok. Aramızda da biz mi göremiyoruz. Halbuki biz İzmirlilerin hayrına olan her mutlu gününde yanlarında olmaya özel önem veriyoruz." dedi.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu aramızda da mı? VİDEO

DARBE SÖYLENTİLERİNE YANIT

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe söylentilerine de cevap verdi.

Erdoğan, "Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız. Bugüne kadar eserlerimizle konuştuk. Bizimle yarışacak birileri varsa çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAY KEMAL ŞUNU DA BİL"

Konuşmasının devamında CHP Lideri'ne yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal şunu da bil Doğu Akdeniz'de sadece sismik araştırma gemilerimizle değil fırkateynlerimizle birlikte varız, uçaklarımızla varız. Libya'nın meşru Başbakanı ile masaya oturduk, imzaları attık. Biz gayrimeşru Hafter'e karşı orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik." şeklinde konuştu.