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Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunanistan'ın Selanik kentinde diplomatik görevli iki Türk'e ait araçlar sabah saatlerinde ateşe verildi. Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

AA | 10.06.2019 - 19:50..
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Selanik kentinin farklı noktalarında bulunan park halindeki iki araç, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

BENZİN DÖKÜLEREK YAKILDI

Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'ya ait diplomatik plakalı araç kent merkezindeki evinin önünde kundaklandı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada kentteki uluslararası bir kuruluşta çalışan Türk kadına ait aracın üzerine benzin dökülerek yakıldı.

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar gördü. Olayda yaralanan olmadı.

Selanik'te Türk diplomatların araçları kundaklandı

Yunan emniyeti ve itfaiye teşkilatının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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