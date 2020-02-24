Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 17 kez polise şikayet bulunulan 54 yaşındaki İbrahim Halil S., dün gece de eşi M.S.'ye şiddet uyguladı.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE ART ARDA SAPLADI

Çiftin evde bulunan 17 yaşındaki oğlu A.S. de duruma tepki gösterip, babası ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.S., üzerinde bulunan bıçağı, babasının göğsüne art arda sapladı. İbrahim Halil S., olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ALETİ KONTEYNERDE BULUNDU

Karayollarından emekli olduğu belirtilen İbrahim Halil S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı A.S. ise cinayette kullandığı bıçağı liman mevkisindeki bir konteynere attığını söyledi.

"ŞİDDET UYGULAYINCA SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

Bıçak konteynerde bulunurken A.S. ifadesinde, babasının annesi M.S.'ye sürekli şiddet uyguladığını anlatarak, "Yine şiddet uygulayıp, hakaretler edince bir anda sinirlerime hakim olamadım." dedi.

A.S.'nin sorgusu sürüyor.