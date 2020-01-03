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85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı

Antalya'da, evlendirme vaadiyle yaşlı adamı dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 03.01.2020 - 16:08..
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Antalya'nın Alanya ilçesinde emniyet ekipleri, 85 yaşındaki bir kişinin evlendirme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldığı bilgisine ulaşarak hareket geçti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşlı adam, kendisini kandırarak kayıplara karışan şüpheliden şikayetçi oldu.Polis ekipleri teknik ve fiziki sonrası dolandırıcılık şüphelisinin Mitat Ö. (39) olduğunu tespit etti.

Özel ekip kurarak soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi kız arkadaşının evinde yakaladı.

85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı

ÇOK SAYIDA ÇİFTÇİNİN HAYVANLARINI DA SATIN ALARAK DOLANDIRDI

Şüpheli Mitat Ö.’nün Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda dolandırıcılık, hırsızlık gibi 51 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlının ayrıca bazı ilçelerde kendisini tüccar olarak tanıtıp, satın aldığı çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı da ortaya çıktı.

Bu hayvanları ise başka ilçelere sattığı belirtildi.

85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı


TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mitat Ö., Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 yaşında evlendirilme vaadiyle 574 bin TL dolandırıldı


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