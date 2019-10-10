Twitter, verileri izinsiz kullandığı için özür diledi

Geçtiğimiz günlerde; sosyal medya platformu Twitter'ın, kullanıcıların e-posta ve telefon numarası gibi bilgilerini reklam verenlerle paylaştığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Twitter'a olan tepkiler çığ gibi büyürken; sosyal medya platformu, bir açıklama yaparak kullanıcılardan özür diledi.

TWITTER: YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI

Twitter'ın reklam servisleri, reklam verenlerin kendi pazarlama ve müşteri listeleri üzerinden hedef kitlelerine yönelik reklam vermesine olanak tanıyor.

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, hesap güvenliğini sağlama amacıyla kullanıcıların sisteme tanımladığı e-posta ve telefon gibi bilgiler, şirketin reklam servisleri "Tailored Audiences" ve "Partner Audiences" ile yanlışlıkla paylaşıldı.

KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Twitter, reklam verenlerin kendi pazarlama listesini sisteme yüklediklerinde, e-posta ve telefon numarası üzerinden bu bilgilerin Twitter'daki profillerle eşleştirilerek reklam verenlere sunulmuş olabileceğini belirterek, hatalı olduklarını ve bu hata için kullanıcılardan özür dilediklerini belirtti.

KAÇ KULLANICININ ETKİLENDİĞİ BELLİ DEĞİL

17 Eylül tarihinde tespit edilen söz konusu veri ihlalinden, kaç kullanıcının etkilendiği ise henüz bilinmiyor. Twitter ise bu konuda şeffaf olacaklarını ve söz konusu veri paylaşımının durdurulduğunu açıkladı.

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