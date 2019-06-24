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Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Ülkede, Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem oldu.

DHA | 24.06.2019 - 08:45..
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Güney Asya ülkelerinden Endonezya'da Türkiye yerel saatiyle 05.53'te, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Denizde Maluku Bölgesi açıklarında  meydana gelen deprem, deniz seviyesinin 208 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından ülkede tsunami alarmı verilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığı belirlenemedi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) ise depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıklarken, derinliği de 231 kilometre olarak kaydetti.

 


Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

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