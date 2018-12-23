Erdoğan'dan Metin Akpınar'ın küstah sözlerine yanıt

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) olağan mali genel kurulunda konuşan Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine tehdit dolu sözler sarf eden Metin Akpınar'a cevap verdi.

METİN AKPINAR: "LİDERİ AYAĞINDAN ASARLAR"

Halk Arenası programında nefret kusan Metin Akpınar, "Kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" şeklinde tehditlerde bulunmuştu.

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SENİN HER YERİN SANATÇI OLSA NE OLUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Şimdi de yayın organları vasıtasıyla, beni ipe götüreceklermiş. Bunu, sanatçı görünümü altında müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur?

Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Yahu senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız.

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GİT VE YARGIDA BEDELİNİ ÖDE

Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı ipte sallandıracaksın. Şimdi git ve yargıda bunun bedelini öde." cevabını verdi.

METİN AKPINAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Metin Akpınar'ın bu küstah sözleri hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın talimatıyla resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"DEİK'in 2018 yılı Genel Kurulu ülkemiz ekonomimiz ve ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçmiş yıllarda DEİK'te görev yapmış şimdi aramızda bulunmayan tüm kardeşlerimize rabbimden rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

2016 yılı Ocak ayından bu yana kadar 5 bin farklı etkinliği yakalanan ivmenin bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. DEİK'in, iş dünyamızın lokomotifi haline geldiğini görüyoruz.

8 BİN 582 İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

DEİK, iş dünyamıza ufuk açacak fikri egzersizler de yürütmelidir. 2011 yılı gerek o günden bu güne gelen süreç 11 yılı aşkın Başbakanlık dönemimde gerekse Cumhurbaşkanlığımız görevimiz süresince DEİK'e önem verdik. Ziyaret ettiğimiz her yere DEİK'i de davet ettik. Karşılaştığınız sıkıntıları ortadan kaldırmak için mücadele verdik.





Bu çatı altında KOBİ'leri de almak üzere bir adım atmamızın gereğine inanıyorum. Bürokrasiden, teminat mektuplarına, tır şoförlerinin dertlerine kadar birçok konuyla ilgilendik. 8 bin 582 ihracatcımıza yeşil pasaport imkanı getirerek pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık.

BUNLARDA VATANSEVERLİK YOK

Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar. İstiklal Caddesi'nde neredeyse yağmalanmayan dükkan kalmadı. Polisimize kurşun sıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları biz nasıl savunuruz ya? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar? Bunlarda vatanseverlik yok. Olmuş olsa çıkıp bunları teşvik tahrip etmezlerdi.

HENDEK KAZANLAR NEYSE ANA MUHALEFETİN BAŞI DA ODUR

İstanbul'da Başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan, kalkıp iş makineleriyle beraber yollarımızı bozanlar, bu milleti seviyor olabilir mi? Güneydoğu'da o kanalları açanlar, o hendekleri kazanlar neyse ana muhalefetin başı da odur.





SENİN HER YERİN SANATÇI OLSA NE OLUR

Şimdi de yayın organları vasıtasıyla, beni ipe götüreceklermiş. Bunu, sanatçı görünümü altında müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne olur?

Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Yahu senin haddine mi? Biz şahadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız.

Bunlar sanatçı müsveddesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı ipte sallandıracaksın. Şimdi git ve yargıda bunun bedelini öde."