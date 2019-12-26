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Aydın'da sahte içki operasyonu

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi.

DHA | 26.12.2019 - 21:38..
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte şarap imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.A., E.M., N.F. ve T.Z., gözaltına alınırken, 4 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 12 adet 220 litre ve değişik ebatlarda plastik bidonlar içinde 3 bin 65 litre sahte şarap, 3 üzüm sıkma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanununa göre yasal işlem başlatıldı.

Aydın'da 3 bin 65 litre sahte şarap ele geçirildi -1

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