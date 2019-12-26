Aydın'da sahte içki operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İlçe Jandarma ekipleri, Kirazlı Mahallesi'nde sahte şarap imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.A., E.M., N.F. ve T.Z., gözaltına alınırken, 4 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 12 adet 220 litre ve değişik ebatlarda plastik bidonlar içinde 3 bin 65 litre sahte şarap, 3 üzüm sıkma makinesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanununa göre yasal işlem başlatıldı.