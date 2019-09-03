Kavgadan camdan atlayarak kaçmak isterken ayağını kırdı

Malatya'da akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde kavga meydana geldi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir oyun salonunun 3'üncü katına arkadaşlarıyla birlikte gelen Murat B., husumetlileriyle karşılaştı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B., oyun salonunun penceresinden atladı.

BALKONA DÜŞTÜ

Bir alt kattaki balkona düşen Murat B., acı içinde feryat etmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağ ayağı kırıldığı belirlenen Murat B., itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan alınarak sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.











