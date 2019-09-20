Meteorolojiden İstanbul için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 12.00 - 18.00 ARASI YAĞMUR VAR

Bu sabah 06.00 ile yarın saat 06.00 arasında yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların, saat 12.00 -18.00 arasında ise Marmara Bölgesi’nde etkili olması tahmin ediliyor.

KİMYASAL YAĞMUR BEKLENMİYOR

Tuzla’da bir kimya fabrikasında çıkan yangın, bugün ve hafta sonu beklenen yağmur için tehlike yarattı. Yangın esnasında yağmur olmamasını bir avantaj olarak nitelendiren Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, “Kimyasal partiküller rüzgar ile birlikte dağıldı. Yağışa büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum.” dedi.

İstanbul'un üstünü yağmur bulutları sardı VİDEO