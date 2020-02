92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buluyor.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: BRAD PİTT

İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt.

Ünlü oyuncu ödülünü 'Bu ödül çocuklarım için' sözleriyle aldı.

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ: OYUNCAK HİKAYESİ (TOY STORY) 4

En İyi Animasyon Filmi kategorisinde kazanan Oyuncak Hikayesi (Toy Story) 4 oldu.

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO: PARASİTE FİLMİYLE BONG JOON HO VE HAN JİN WON

En İyi Özgün Senaryo kategorisinde ödülü Parasite filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Won kazandı.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: JOJO RABBİT

En İyi Uyarlama Senaryo kategorisinde kazanan Jojo Rabbit filmi oldu.

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: LİTTLE WOMEN İLE JACKQUELİNE DURRAN

En İyi Kostüm Tasarımı kategorisinde ödülü Little Women filmi ile Jackqueline Durran kazandı.

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: LAURA DERN

Laura Dern ise Marriage Story filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.