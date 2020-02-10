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92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Oscar Ödülleri, sahiplerine kavuşuyor.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 06:07..
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92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

Bu yıl 92'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buluyor.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: BRAD PİTT

İlk açıklanan ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında oldu. Ödülün sahibi Once Upon a Time in Hollywood filmindeki performansıyla Brad Pitt.

Ünlü oyuncu ödülünü 'Bu ödül çocuklarım için' sözleriyle aldı.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ: OYUNCAK HİKAYESİ (TOY STORY) 4

En İyi Animasyon Filmi kategorisinde kazanan Oyuncak Hikayesi (Toy Story) 4 oldu.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO: PARASİTE FİLMİYLE BONG JOON HO VE HAN JİN WON

En İyi Özgün Senaryo kategorisinde ödülü Parasite filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Won kazandı.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: JOJO RABBİT

En İyi Uyarlama Senaryo kategorisinde kazanan Jojo Rabbit filmi oldu.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: LİTTLE WOMEN İLE JACKQUELİNE DURRAN

En İyi Kostüm Tasarımı kategorisinde ödülü Little Women filmi ile Jackqueline Durran kazandı.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: LAURA DERN

Laura Dern ise Marriage Story filmi ile En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

92'nci Oscar ödülleri sahiplerini buluyor

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