Fransızlar emeklilik reformuna karşı greve hazırlanıyor

Grevlerin ve eylemlerin ülkesi Fransa'da, Macron'a karşı yeni bir protesto hazırlığı başlıyor.

Benzin zammı protestoları, Sarı Yelekliler, sağlık çalışanları, çiftçiler derken bu sefer de emekliler ve EYT'liler protesto için meydanlara iniyor.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim vaatleri arasında bulunan ama henüz gerçekleşemeyen emeklilik reformu, yeniden ülke gündemine taşındı.

OLUMSUZ SONUÇLARI OLSA DA GREVE

Reformun olumsuz sonuç doğuracağını düşünen çok sayıda sendika, çalışanları greve çağırdı.

5 Aralık günü toplu taşımadan sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden avukatlara, birçok sektörde aynı anda başlatılacak grevlerin ülkeyi günlerce kilitleyebileceği düşünülüyor.

KİMLER GREVE KATILIYOR

İlk aşamada Paris Özerk Ulaştırma İdaresi (RATP) tarafından belirlenen 5 Aralık tarihine, kısa sürede Fransız demir yolu şirketi SNCF de destek verdi. Air France çalışanlarının da katılacaklarını açıklamalarıyla, taşımacılık sektörü büyük oranda birleşti.

Lise ve üniversite öğrencileri sendikaları da grev çağrısına olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine ilk, orta ve yüksek öğretimde görevli eğitmenler de grev yapacaklarını duyurdu.

ÖLÜ ADALET GÜNÜ

Grevin önemli boyut kazanmasıyla Fransa Barolar Birliği, “Ölü Adalet Günü” adı altında bir eylem yapma çağrısında bulundu. Yargıçlar sendikası da destek vereceklerini duyururken, Milli Polis Birliği sembolik olarak bir kısım karakolları kapatacaklarını belirtti.

Sarı Yelekliler, 5 Aralık günü büyük bir eylem hazırlığında olduklarını açıkladı. Bunun yanı sıra posta, enerji, basım-yayın ve ziraat sektörlerinde de çalışanların greve katılması bekleniyor.

Sağlık çalışanları, 5 Aralık grevine katılmasalar da 30 Kasım ve 10 Aralık’ta eylem yapacaklarını duyurdu.