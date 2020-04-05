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93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."

AA |
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93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

93 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

"4’ü kanser ve epilepsi, 3’ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 564’e ulaştı. Vatandaşlar ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim."

93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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