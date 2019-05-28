taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0482
Euro
6.7742
Altın
1283.72
Borsa
87406.55
Gram Altın
249.632

Dış basından derlenen haberlerde bugün

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Fransa'da Macron'un partisinin uğradığı yenilginin ardından Cumhurbaşkanı'nın strateji çalışmaları ise Fransız basında öne çıkıyor

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 12:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

 

FRANSA – LE FIGARO

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır darbe alan ve galibiyeti aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’e kaptıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, muhafazakar Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi ile Ulusal Birleşme Hareketi arasındaki kapışmayı, seçim kampanyasının merkezine oturtarak süregelen iktidarı için ivme kazanmaya çabaladığına yönelik eleştiriler, Fransız gazetenin gündem konusuydu.

Buna göre Macron’un partisi LREM, merkezci müttefikleri birlikte Avrupa Parlamentosu’na, galibiyeti elde eden aşırı sağcı RN ile aynı sayıda temsilci göndererek etkisini artırmaya çalışacak.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Avrupa Parlementosu’ndaki seçimleri manşete taşıyan WSJ, Avrupa Birliği’nin, Parlamento’da seçilen temsilcilerin zıt politikaları sonucunda parçalanmayla karşı karşıya kalabileceğine ilişkin görüşlere yer verdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, ABD’nin Çin ile olan ticaret savaşının en son hamlesi olan Huawei’ye yasak getirmesi, NYT tarafından “Trump, nihayet uzun zamandır yapmak istediği duvarı ördü.” şeklinde yorumlandı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında, Fransa ve Almanya arasında başlayan, parlamentodaki üst düzey yetkilileri belirleme yarışı, Financial Times’ın gündemindeydi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE TIMES

AP seçimlerinde İngiltere’de liderlik yarışını kazanan Brexit Partisi, Muhafazakar Parti milletvekilleri için büyük bir tehdit oluşturdu. Muhafazakar Parti milletvekilleri, Farage’ın Brexit Partisi’nin güç kazanması önlemek için, anlaşmasız bir Brexit seçeneğini bile memnuniyetle karşılama noktasına gelmelerini manşete taşıdı.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere’de muhalefet lideri Jerremy Corybn’in, AP seçimleri sonrasında Brexit’in ikinci kez halk oylamasına sunulmasını önerdi.

Dış basından derlenen haberlerde bugün

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

525
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

457
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

218
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

184
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

93
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

654
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir