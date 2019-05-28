Dış basından derlenen haberlerde bugün

FRANSA – LE FIGARO

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ağır darbe alan ve galibiyeti aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’e kaptıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, muhafazakar Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi ile Ulusal Birleşme Hareketi arasındaki kapışmayı, seçim kampanyasının merkezine oturtarak süregelen iktidarı için ivme kazanmaya çabaladığına yönelik eleştiriler, Fransız gazetenin gündem konusuydu.

Buna göre Macron’un partisi LREM, merkezci müttefikleri birlikte Avrupa Parlamentosu’na, galibiyeti elde eden aşırı sağcı RN ile aynı sayıda temsilci göndererek etkisini artırmaya çalışacak.

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Avrupa Parlementosu’ndaki seçimleri manşete taşıyan WSJ, Avrupa Birliği’nin, Parlamento’da seçilen temsilcilerin zıt politikaları sonucunda parçalanmayla karşı karşıya kalabileceğine ilişkin görüşlere yer verdi.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Başkanı Trump’ın, ABD’nin Çin ile olan ticaret savaşının en son hamlesi olan Huawei’ye yasak getirmesi, NYT tarafından “Trump, nihayet uzun zamandır yapmak istediği duvarı ördü.” şeklinde yorumlandı.

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrasında, Fransa ve Almanya arasında başlayan, parlamentodaki üst düzey yetkilileri belirleme yarışı, Financial Times’ın gündemindeydi.

İNGİLTERE – THE TIMES

AP seçimlerinde İngiltere’de liderlik yarışını kazanan Brexit Partisi, Muhafazakar Parti milletvekilleri için büyük bir tehdit oluşturdu. Muhafazakar Parti milletvekilleri, Farage’ın Brexit Partisi’nin güç kazanması önlemek için, anlaşmasız bir Brexit seçeneğini bile memnuniyetle karşılama noktasına gelmelerini manşete taşıdı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere’de muhalefet lideri Jerremy Corybn’in, AP seçimleri sonrasında Brexit’in ikinci kez halk oylamasına sunulmasını önerdi.