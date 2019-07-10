Yunanistan'dan Türkiye'ye Kıbrıs ikazı

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde Aleksis Çipras'ı geride bırakarak Yunanistan'ın yeni Başbakan'ı seçilen Kiriakos Miçotakis ile birlikte Dışişleri Bakanı Nikos Dendias oldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Kıbrıs karasularında yaptığı sondaj çalışmalarını kınayarak derhal son verilmesini talep etti.

YASA DIŞI EYLEM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Bu yasadışı eylem uluslararası hukuka ve deniz hukukuna meydan okurcasına aykırı ve uluslararası toplum onu kınadı. Bu, Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarını ve güvenliğini bozan gerilimin devamıdır" ifadelerine yer verildi.

"YAPTIRIMLA TEHDİT ETTİ"

Türkiye’nin AB üyesi bağımsız ülkelere yönelik davranışı 'kışkırtıcı' olarak nitelendiren Yunan bakan, bu davranışın, Avrupa Birliği Konseyi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararının yerindeliğini teyit ettiğini savundu.

Türkiye'nin tutumu hakkında "Uzun zamandır kışkırtıcı bir tavır sergiliyorlar. Ben son zamanlarda Türkiye'nin Yunanistan'ın tepkisini ölçtüğünü düşünüyorum" ifadesini kullanırken Yunan tarafının ulusal haklarından vazgeçmeyen çizgisini koruması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE YUNANİSTAN'LA AB'Yİ KIŞKIRTIYOR"

Dendias, "Türkiye'nin bu tavrı seçim öncesi zamanlarda çok da beklenmedik değil. Ancak gerilim son zamanlarda bölgede yaşanan enerji sorunu nedeniyle yükseldi. Gayrimeşru talepleri kabul etmeyecek ve komşumuzun mantık ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini bekleyeceğiz"dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi derhal yasadışı faaliyetine son vermeye ve Kıbrıs’ın egemenliğine ve egemen haklarına saygı duymaya çağırıyoruz"diye açıkladı.

TÜRKİYE HAYLAZ ÇOCUK OLMAYI BIRAKIP GERÇEK OYUNCU OLMALI"

Dendias konuşmasını şu ifadelerle bitirdi:

"Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi Kıbrıs'a aittir. Dahası Türkiye Kıbrıs'ın AB üyesi, egemen bir ülke olduğunu göz önüne alarak hareket etmeli. Uluslararası hukuğa aykırı davranmak Türkiye'ye birşey kazandırmaz. Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu gibi hareket etmeyi bırakıp modern ve ciddi bir oyuncu haline gelmelidir."