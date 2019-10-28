Mersin'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde 23 Ekim'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz, Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ASKERİ YETKİLİLER ACI HABERİ VERDİ

Korkmaz, burada yapılan tüm mühaleye rağmen dün gece kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki babaevine acı haber, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkmaz'ın şehadet haberini alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Eve Türk bayrağı asılırken, şehit ailesinin yakınları taziye için eve akın etti. Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk da aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileklerinde bulundu.