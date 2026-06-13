A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçına hazır
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçının hazırlıklarını noktaladı.
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını tamamladı.
Killarney Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınmayla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü.
TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI
Antrenmanın basına kapalı bölümünde Avustralya maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
KENAN İDMANDA YER ALDI
Sakatlığı geçen Kenan Yıldız, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
TFF BAŞKANI İZLEDİ
İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
MAÇ SAATİ
Türkiye ile Avustralya arasındaki mücadele 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Vancouver'daki BC Place'te oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)