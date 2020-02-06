AB: İdlib'de sivillere saldrıyı durdurun

Rusya destekli Esad rejimi ve İran destekli gruplar tarafından, Suriye'nin İdllib ve Halep şehirlerindeki sivillere yönelik saldırılar devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, Suriye'nin İdlib kentinde devam eden saldırılar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm taraflar, insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırması için gerekli adımları atmaya davet edilirken özellikle sivillerin korunmasında uluslararası hukuk kurallarına uyulması talep edildi.

"SALDIRILAR SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

İdlib'de askeri operasyonların yoğunlaşmasıyla yüzlerce sivilin ayrım yapılmaksızın öldürüldüğüne vurgu yapılan açıklamada, saldırıların sivillerin bulunduğu bölgeleri, hastaneleri ve yerleşim yerlerinden edilmiş kişileri barındıran merkezleri hedef aldığının altı çizildi.

2 AYDA 500 BİN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

Açıklamada, sadece son iki ayda 500 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken, söz konusu kişilerin zorlu hava koşulları nedeniyle barınak, gıda ve sağlık hizmetlerinden de yoksun olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası insancıl hukukunun ciddi şekilde ihlal edildiği durumların sık yaşandığına işaret edilen açıklamada, İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması için çağrıda bulunuldu.

"SORUNUN ASKERİ ÇÖZÜMÜ YOK"

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısındaki sivil halkın maruz kaldığı büyük acı kabul edilemez. AB, Suriye sorununun askeri çözümü olmadığını tekrar vurguluyor." ifadesi kullanılarak, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verilen destek yinelendi.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

ASTANA'DA ALINAN KARARLARA UYULMADI

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin içerisinde bulunduğu 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

1800'DEN FAZLA SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

OCAK 2019'DAN BU YANA 1 MİLYON 600 BİN KİŞİ TÜRKİYE SINIRINA GELDİ

Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.