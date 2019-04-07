AB ile Çin ilişkileri günden güne iyiye gidiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen hafta gerçekleştirdiği Avrupa turunda Kuşak ve Yol Girişimi'ne G7 ülkesi İtalya’yı eklemesi, Avrupa Birliği'nde (AB) tartışmalara yol açmıştı.

İTALYA İMZAYI ATTI

İtalya, AB ve ABD'nin çekincelerine rağmen girişime katılan ilk G7 ülkesi olurken Çin'le altyapı, turizm, sağlık, e-ticaret ve enerji alanında 7 milyar avroluk anlaşma imzaladı.

TRUMP'I KISKANDIRACAK TEMASLAR

Daha sonra, Şi Cinping, Fransa’nın başkenti Paris'e geçerek AB'nin üç önemli ismi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelerek ilişkilerinin geleceğini konuştu.

Çin'in kıtaya ilgisi devam ederken, Brüksel’de 9 Nisan'da yapılacak AB-Çin zirvesininde Pekin ile iş birliği ve ticaret uygulamaları masaya yatırılacak. Brüksel’deki zirveden bir gün sonra da (10 Nisan) Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bebaber geliştirdiği bir sınır ötesi iş birliği platformu "16+1 İşbirliği Zirvesi" Hırvatistan’da yapılacak.

AVRUPA, ÇİN'LE İŞ BİRLİĞİ İSTİYOR

Avrupalı liderler Çin ile mütekabiliyet esasına dayalı iş birliği arayışını dile getiriyor. Dünya düzenini ve çok taraflılığı devam ettirmek için Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin vazgeçilmez hale geldiğini savunulurken bu konuda atılan adımlar da ABD tarafından yakından izleniyor.

Donald Trump Yönetimi, Çin’in 5G teknolojisi konusunda Avrupa ülkelerini özellikle güvenlik açısından takip ettiği dikkati çekiyor. Pekin’in Kuşak ve Yol girişimi konusunda, kıtayı kendi tarafına çekmeye çalışması da ayrı bir endişeye neden oluyor.

Trump Yönetiminin politikalarına karşı, Çin, her bir Avrupa ülkesi ile yakından ilgileniyorken AB’nin birleşik bir yaklaşım gösterememesi de dikkati çekiyor.

Çin’in kıtaya etkisini en iyi anlayanlardan birisi olan ve ülkesinin sanayisini Çin'e karşı korumaya çalışan Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının ardından 27 Eylül’de AB-Çin zirvesi yapılacağını açıkladı.

Almanya Çinli yatırımcıların ülkelerinin sanayisini olumsuz etkilemesinden ve ülkenin ileri teknoloji alanındaki know-howının ülke dışına taşınması konusunda da endişeli.

AB'NİN ÇİN'E KARŞI TİCARET AÇIĞI

Çin'in 2050’ye kadar ekonomik, politik ve teknolojik ilerleme sayesinde dünyanın bir numaralı gücü olmayı hedeflediği belirtilirken, Çin’in, Kuşak ve Yol Girişimi’nin buna büyük katkı yaptığı ifade ediliyor. Çin’in Avrupa Birliği’nde doğrudan yatırım tutarı geçen yıl 2017’ye göre yüzde 40 düşerek 17 milyar 300 milyon avroda kalırken, Çin halihazırda Avrupa'daki liman kapasitesinin onda birini kontrol ediyor. Çin yatırımları 2016'da en yüksek seviyeye çıkarak, 37 milyar avroya ulaşmıştı.

Son 18 yılda, kıtada Çin yatırımlarından en fazla payı 47 milyar dolar ile İngiltere aldı. Bunu 22 milyar dolarla Almanya, 15 milyar dolarla İtalya, 14 milyar dolarla Fransa ve 14 milyar dolarla Hollanda izledi.

AB, ithalatının 5’te 1'ini, ihracatının ise 10’da 1’ini Çin ile yapmakta. 2017’de 375,4 milyar avro olarak gerçekleşen ithalat geçen yıl yüzde 6,9 artış göstererek 395 milyara yaklaştı. Birlik'in Çin’e karşı ticaret açığı da 178 milyardan 185 milyara yükseldi.