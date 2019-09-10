AB Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmadı

Avrupa Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki dönemde takip edeceği programı ve kendisine eşlik edecek komisyon üyelerine ilişkin taslak listeyi açıkladı.

Türkiye'nin üyeliği konusunda ne düşündüğü sorulan yeni Komisyon Başkanı, üye olmak isteyen ülkelere yaklaşımlarının bu ülkelerin tavrına bağlı olacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ

Von der Leyen, "Bu ülkelerin bize, Avrupa Birliği üyesi olmaya hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor. Türkiye hakkında son yıllarda bu yönde bir ilerleme görmedim. Hatta tersi bir durum söz konusu. Avrupa değerlerine ve kurallarına yaklaştıklarını gösterme görevi, üye olmak isteyen ülkelere düşüyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE AŞIRI SAĞCI İSİM

Öte yandan tanıtılan yeni dönem listesine göre Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini takip edecek Komisyon üyesi, Macar aşırı sağcı siyasetçi Laszlo Trocsanyi olarak belirlendi. Trocsanyi, göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan bir isim.