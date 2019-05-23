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AB Venezuela'ya askeri müdahaleye karşı

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi Helga Schmid, "Venezuela'da askeri çözümlere inanmıyoruz" diyerek, halkın zarar görmemesi için Venezuelaa’ya yaptırım uygulamadıklarını söyledi.

AA | 23.05.2019 - 05:17..
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AB'nin dış politikasını koordine eden Avrupa Birliği Eylem Servisi (EEAS) koordinatörü Helga Schmid, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Amerika kıtası ülkelerinin elçileriyle bir seminere katıldı.

Buenos Aires Büyükelçisi'nin ikametgâhında düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmid, "Askeri çözümlere veya müdahalelere inanmıyoruz. Çünkü her zaman çok büyük acılar veriyor. Uluslararası Temas Grubu ve Lima Grubu gibi diplomatik çözümler arıyoruz" dedi.

VENEZUELA'YA ASKERİ MÜDAHALE

Venezuela için AB’nin 28 üyesinin aynı pozisyona sahip olmasının önemli olduğunu belirten Schmid, “Bu her zaman kolay değildir, ancak bu durumda başardık" ifadelerini kullandı. Schmid, AB'nin, insani krizden etkilenen Venezuela halkına zarar vermek istemediği için ambargo uygulamadığını vurguladı. “Bizim için yaptırımlar hiçbir zaman kendi başına bir araç değildir” diyen Schmid, sadece Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine, askeri teçhizat alımı konusunda özel yaptırımlar uyguladıklarını vurguladı.

Schmid, Maduro için "Meşruiyete sahip değil, olmayacak da. Ülkedeki tek demokratik organ Ulusal Meclis'tir. Biz de onları tanıyoruz" ifadelerini kullandı.


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