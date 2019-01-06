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Abant Gölü kısmen buz tuttu

Doğa güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nın göl yüzeyinde oluşan buz büyüledi.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 16:14..
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Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, tabiat parkında bulunan gölün büyük bölümü dondu.

BUZ TUTAN TARAFLARA ÇIKMAYIN UYARISI

Abant'ta görev yapan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcileri gölün buz tutan kısımlarına çıkmamaları konusunda uyardı.

Abant Gölü kısmen buz tuttu

KAR KEYFİ YAŞADILAR

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp faytona ve ata bindi. Piknik yapan tatilciler, karda keyifli vakit geçirdi.

Abant Gölü kısmen buz tuttu

Abant Gölü kısmen buz tuttu

Abant Gölü kısmen buz tuttu

Abant Gölü kısmen buz tuttu

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