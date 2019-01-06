Abant Gölü kısmen buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye kadar düşmesinin ardından, tabiat parkında bulunan gölün büyük bölümü dondu.
BUZ TUTAN TARAFLARA ÇIKMAYIN UYARISI
Abant'ta görev yapan jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcileri gölün buz tutan kısımlarına çıkmamaları konusunda uyardı.
KAR KEYFİ YAŞADILAR
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Abant'ta, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp faytona ve ata bindi. Piknik yapan tatilciler, karda keyifli vakit geçirdi.