ABD Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'de kabul edilen yasa tasarılarıyla ilgili izahat istedi.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Büyükelçi Satterfield, ABD Temsilciler Meclisince 1915 olaylarıyla ilgili alınmış tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisince kabul edilen sözde "Ermeni soykırımı" kararının reddedildiği bildirilmiş, iç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmadığı vurgulanmıştı.

KABUL EDİLMESİ KINANMIŞTI

Bakanlığın açıklamasında, ayrıca Barış Pınarı Harekatı'yla bağlantılı olarak Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisince kabul edilmesi de şiddetle kınanmıştı.